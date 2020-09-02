Son dakika haberleri... Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen eski Tuğgeneral Recep Sami Özatak, esas hakkındaki mütalaaya karşı dün başladığı savunmasını tamamladı.

Özatak, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki (HKK) mesaisini tamamlayıp çıkmak üzereyken Genelkurmay Başkanlığından, Türkiye genelindeki uçuşların iptal edildiğine ilişkin emrin gelmesi üzerine karargahta kalmaya devam ettiğini ve bu süre boyunca kanunsuz bir eylemde bulunmadığını, herhangi bir kimseyi de yanlış yönlendirmediğini iddia etti.

Aleyhindeki ifadelerde çelişkilerin bulunduğunu ileri süren Özatak, bu nedenle söz konusu beyanların hükme esas alınamayacağını aktardı.

Sanık avukatının da beyanda bulunmasının ardından duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.