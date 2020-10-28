Son dakika haberleri: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

28.10.2020 19:51
Son dakika haberleri: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini (HKHM) ele geçirmekle suçlanan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Kemal Mutlum, esasa ilişkin savunma yaptı.

Kanser tedavisi gördüğünü, kemoterapi aldığını ve koronavirüse yakalandığını anlatan Mutlum, tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden, darbe girişimiyle ilgisi bulunmadığını savunan Mutlum, "Kesinlikle FETÖ'cü ve darbeci değilim. Darbe faaliyetleri ile ilgili bir emir almadım, vermedim. Kasıtlı olarak bir suça iştirak etmedim." dedi.

Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmesinin söz konusu olamayacağını, harekat merkezine Tunceli bölgesinde iki F-16'nın icra edeceği harekatı takip için gittiğini öne süren Mutlum, "O gün Cevat Yazgılı ve Ercan Dursun, Genelkurmay Başkanlığındaki iç güvenlik toplantısına katıldı. Harekat Başkanlığında başka general olmadığından saat 18.00 civarında Tunceli bölgesinde havada bulunan iki F-16'nın icra edeceği harekatı takip için HKHM'ye gittim." savunmasını yaptı.

Kemal Mutlum, 15 Temmuz'daki faaliyetlerin hiçbirinin Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden yönetilmediğini iddia etti.

"Emri üslerime ilettim"

Harekat merkezinde Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ile telefonla görüştüğünü belirten Mutlum, şöyle devam etti:

"Normalde hiç rastlanmayacak şekilde Genelkurmay karargahından arandık. Genelkurmay Başkanı'nın telefona bağlanacağı söylendi. Telefonu açtım ama Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'i bağladılar. Güler, 'Hava Kuvvetleri Komutanınıza söyle, Hava Kuvvetleri üssünden uçuş yasak. Evlat, sizin orada emniyetiniz nasıl? Harekat Merkezi önemli, oraya giriş çıkışlara dikkat edin.' dedi.

Ben Güler'in uçuş yasak emrini çok daha kolaylıkla zaten o sırada başkanlığını yaptığı toplantıda bulunan Kurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Cevat Yazgılı'ya verebilecekken doğrudan beni arayarak vermesine şaşırmıştım. Aldığım uçuş yasak emrini ilgili yerlere aktardım. Emri bizzat Orgeneral Abidin Ünal'ı arayarak bildirdim. Ayrıca Eskişehir BHHM'deki Recep Ünal'a, Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Güneykaya'ya da uçuş yasağı emrini aktardım. Güler, emri bana saat 18.51'de verdi. HKHM ve Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi arasında uçuş yasak emrinin ilk görüşmesi ise saat 19.06'da yapıldı."

Mutlum, saat 22.00'den sonra plansız uçuşların tekrar başladığını belirtti.

"Burada sadece izleme yapılıyor"

Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini giriş çıkışa kapattığı ve telefonların kendisine yönlendirilmesini emrettiği iddiasına karşılık Mutlum, "Güler'in emrini de düşünerek HKHM'ye giriş çıkışları daha sıkı kontrol altına almak için bazı emirler verdim. İlk giriş kapısından başkasının kartını sisteme okutarak giriş yapılmasını engellemek için otomat giriş sistemini kontrol altına aldırdım. Orada bulunanlara 'Uçuşlar yasaklandı. Bu normal bir durum değil. Şimdi Türkiye'nin her yerinden bizi ararlar. Bu konuya siz cevap vermeyin, telefonları bana yönlendirin.' dedim." ifadelerini kullandı.

Yazgılı'nın ilerleyen saatlerde, beraberindeki silahlı kişilerle harekat merkezinin kapısına geldiğini, bu sırada kapıya ateş edildiğini öne süren Mutlum, bunun üzerine iç kapının da kapatılması talimatı verdiğini savundu.

Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığının faaliyetlerinin yönetildiği bir yer olmadığını, burada sadece harekatların izlendiğini aktaran Mutlum, HKHM'nin emir verme yetkisinin olmadığını, dolayısıyla buradan darbe faaliyetinin yürütülemeyeceğini öne sürdü.

Hava üslerine uçuş icra etmelerine yönelik bir emir vermediğini öne süren Mutlum, "Kısacası bu harekat veya hava trafiği, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden yönetilmemiştir." diye konuştu.

Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinin darbeyi yönetmekle suçlanmasını anlayamadığını dile getiren Mutlum, HKHM'yi ele geçirme durumunun olmadığını, söz konusu birimin zaten kendi sorumluluğunda bulunduğunu ifade etti. Kemal Mutlum, "Ben orayı ele geçirmem, orada görevimi icra ederim. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi. HKHM'den verilen bir emir veya gönderilen bir mesaj yok. Bizim darbe girişimiyle ilgimiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Mutlum'un, rahatsızlığından dolayı savunma vermekte zorlanmaya başladığını belirtmesi üzerine mahkeme başkanı, cuma günü devam edeceklerini bildirerek duruşmayı bitirdi.

Darbe Girişimi, Akıncı Üssü, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

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