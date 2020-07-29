Son dakika haberleri: Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı - Son Dakika

Daha sonra ara karara yönelik mütalaası sorulan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının talepleri alındı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü 'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:01

Kaynak: AA

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