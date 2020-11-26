Son dakika haberleri! Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirmeler - AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan - Son Dakika

Son dakika haberleri! Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirmeler - AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan

26.11.2020 14:29

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Akıncı Üssü darbe girişimi davasının karara bağlanmasına ilişkin, "Bütün o sanıkların kendilerini haklı gösteren, haklı olduklarını savunan o arsızca savunmalarını dinledim. Onları hiçbir zaman unutmayacağım, elimden geldiğince herkese anlatacağım." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Akıncı Üssü darbe girişimi davasının karara bağlanmasına ilişkin, "Bütün o sanıkların kendilerini haklı gösteren, haklı olduklarını savunan o arsızca savunmalarını dinledim. Onları hiçbir zaman unutmayacağım, elimden geldiğince herkese anlatacağım." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davanın Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki karar duruşmasını siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de takip etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırmasıyla meydanlarda olduklarını ve 3,5 yıldan beri davaları birebir takip ettiklerini belirtti.

Şehit ve gazi yakınlarıyla beraber omuz omuza bu davaları izlediklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de şükürler olsun vicdanımızı bir nebze de rahatlatan sonuçla karşı karşıyayız. Bir vekil olarak değil bu dava sürecinin Türkiye tarihinde çok önemli bir süreç olmasından dolayı takip etmek istedim. Çocuklarına darbelerin ne kadar kötü olduğunu, Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini anlatan bir anne olarak geldim. Bu anların çok önemli ve kritik olduğunu düşünüyorum. Hepsini hafızama kazıdım. Bütün o sanıkların kendilerini haklı gösteren, haklı olduklarını savunan o arsızca savunmalarını dinledim. Onları hiçbir zaman unutmayacağım, elimden geldiğince herkese anlatacağım."

Erdoğan, bir daha böyle darbe girişimine kalkışılmaması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bir daha inşallah böyle günler yaşamayacağız. Vicdanımızı bir nebze de olsa rahatlattı. Bu süreçte Meclis'te zaman zaman bize FETÖ ile ilgili, başka konularla ilgili olsun eleştiriler alıyoruz muhalefetten ama gönül isterdi ki şurada CHP'li vekiller de bu duruşmaları takip etsin. Karar aşamasında gelsinler, dinlesinler, şehit yakınlarının, gazi yakınlarının yanında olsunlar. Eleştirmekle olmuyor, burada olmak gerekiyor ama olmadılar." diye konuştu.

"Hukukçularımız en güzel şekilde karar vermişlerdir"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da vatan hainlerinin hukuk çerçevesinde cezasız kalmamalarını arzu ettiklerini belirtti.

Bu davanın önemine işaret eden Turunç, şunları söyledi:

"Eminim ki burada alınan cezalar bundan sonra bu tip şeylere tevessül edeceklere de bir caydırcılık olur. Ama maalesef, burada ceza alan insanların birçoğunun da pişman olup olmadıklarını geçmiş davalarda da duyduk ve dinlemiştik. Hiç pişman olduklarını falan o kadar cezaya ve insanlık dışı uygulamalarına rağmen duymamıştık. Eminim pişman olurlar, bir daha bundan sonra ne kendileri için zaten öyle ömürleri de yetmez ama onlara özenen birileri de olmaz diye düşünüyorum. Ben mağdur ailelere bir kez daha sabırlar diliyorum. Bir hukuk devletinde eminim ki hukukçularımız en güzel şekilde karar vermişlerdir. Dünyanın hiçbir coğrafyasında anti demokratik bir uygulama yaşanmasın diye temenni ediyorum."

"Hem Türk mevzuatına hem uluslararası hukuka uygun bir yargılama olmuştur"

15 Temmuz Derneği Avukatı Cem Şahin ise şehit yakınları ve gaziler adına yargılama sürecini en başından beri takip ettiklerini belirterek, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gerekçeli karara henüz vakıf olmadıklarını söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"En başından beri mahkemenin yürüttüğü süreçler uluslararası hukuka ve bizim mevzuatlarımıza uygun bir yargılama sürecidir. Bu manada da sanıklar mevzuata uygun olarak savunmalarını gerçekleştirmişlerdir. Biz de müdahil taraf olarak her türlü yasal imkanı özgür bir şekilde kullanabildik. Mahkemenin yürütmüş olduğu süreç gayet şeffaf ve hukuka uygundu. Hem Türk mevzuatına hem uluslararası hukuk anlamında uygun bir yargılama olmuştur. Genel itibarıyla içimize sinen bir karar olmuştur."

Son dakika haberleri! Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirmeler - AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan
Son dakika haberleri! Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirmeler - AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan
Son dakika haberleri! Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirmeler - AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan
Son dakika haberleri! Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirmeler - AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan

Darbe Girişimi, Akıncı Üssü, AK Parti, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirmeler - AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan - Son Dakika


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