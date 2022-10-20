AK Parti, 23 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 23 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu.

TBMM Başkanlığına sunulan 23 maddelik yasa teklifi ile Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması öngörülüyor. Teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Belediyeler cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak sağlayacak. Belediyeler ayrıca cemevlerinin yapım, bakım ve onarım işlerini de yapabilecek. Torba yasayla imar kanununa eklenen madde ile imar planları yapılırken cemevi yeri ayrılmasına imkan tanınacak.

Haber: ?Besti KARALAR/ ANKARA, -