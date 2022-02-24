Son dakika haberleri | AKPM Üyesi Günay'dan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AKPM Üyesi Günay'dan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki

24.02.2022 17:07
Son dakika haberleri | AKPM Üyesi Günay'dan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki

Son dakika haberler... AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da sayısız sivilin hayatını tehlikeye atan askeri müdahalesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Söz konusu müdahalenin ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Günay, şu ifadelere yer verdi:

"Bu işgal uluslararası hukukun ihlali ve dünya güvenliği ve barışı için ciddi bir tehdittir. Tüm dünya bu insanlık dışı saldırıyı durdurmalı. Rusya-Ukrayna hattında günlerdir gerilim artarken ne yazık ki tüm dünya yine kınamalarla aslında sessiz kalıyor. Bu sorunu iki boyutta ele almak gerekiyor. Burada uluslararası hukuk ihlal edilerek bağımsız bir ülkeye insanlık dışı bir işgal söz konusu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve sivillerin yaşam hakkını korumamız gerekiyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından hazırlanan önergeyi insani öncelikler çerçevesinde bir milletvekili olarak imzaladım. Ancak her zaman etkin diplomasiye önem veren bir siyasetçi olarak tüm diplomatik kanalların etkin kullanılmasını ve bir an önce uzlaşmanın gerçekleşmesini temenni ediyorum."

Günay, Türkiye'nin her zaman bölgesel ve küresel barış yaklaşımı içinde olmuş ve üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirdiğine değinerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm taraflarla diplomatik görüşmelere devam ediyor, sivil kayıplar artmadan bir uzlaşma olması için her adım atılıyor. Cumhurbaşkanımız 'Ne Rusya ne de Ukrayna'dan vazgeçemeyiz. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim.' beyanı ile Türkiye'nin uzlaşmadan ve barıştan yana olduğunu çok net ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Milletvekili, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AKPM Üyesi Günay'dan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki - Son Dakika


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