Son dakika haberleri | Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı

14.05.2022 00:57
Son dakika haberleri | Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da iki akraba arasında meydana gelen tartışmada silahlar çekildi.

Bursa'da iki akraba arasında meydana gelen tartışmada silahlar çekildi. Bir kişi yaralandı.

Gemlik ilçesi Balıkpazarı mahallesi Orhan Keskin sokak üzerinde meydana gelen olayda E.L. isimli şahıs göğüs bölgesinden 3 kurşun ile yaralandı. Şüphelinin olay bölgesinden yaya olarak kaçtığı öğrenilirken, göğüs kısmına aldığı kurşunlarla ağır yaralanan E.L. olay yerinde ambulans içinde yapılan müdahalenin ardından Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Akraba olduğu öğrenilen ve olayın zanlısı olduğu öne sürülen zanlı Ü.E.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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RB Karesi Tekstilden Bursaspor'a destek RB Karesi Tekstilden Bursaspor'a destek Yok böyle bir olay...Okey masasında doğum Yok böyle bir olay...Okey masasında doğum Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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