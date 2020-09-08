Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. yanında bulundurduğu pompalı av tüfeği ile A.A'yı vurmak isterken araya giren Z.A'yı sol bacağından ateş ederek yaraladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:04 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Akrabalar arası silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika