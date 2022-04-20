Son dakika haberleri... AKRABALARI ÖLDÜRDÜ; CESEDİ OTOMOBİL İÇİNDE BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberleri... AKRABALARI ÖLDÜRDÜ; CESEDİ OTOMOBİL İÇİNDE BULUNDU

20.04.2022 11:16

Son dakika haberler... BAŞAKŞEHİR'de akrabaları olan Kemal Yavuz'u (42) öldürdükleri iddia edilen iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

BAŞAKŞEHİR'de akrabaları olan Kemal Yavuz'u (42) öldürdükleri iddia edilen iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Olayın alacak verecek yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 13 Nisan 2022 tarihinde polise başvuran S.Y. eşinin kayıp olduğunu söyleyerek yardım istedi. Müracaatçı S.Y., eşinin bir gün önce kuzeni Ferit Y. ve Van ilinden komşuları olan akrabaları Ferhat Ö. ile evden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bir gün sonra Kemal Yavuz bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulundu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Ferhat Ö. ile Ferit Y.'nin peşine düştü. Yapılan operasyonda Ferit Y., Bahçelievler'de, Ferhat Ö. ise Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Yapılan tahkikatta olayın alacak verecek meselesi yüzünden oluşan husumet sonucu meydana geldiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Son dakika haberleri... AKRABALARI ÖLDÜRDÜ; CESEDİ OTOMOBİL İÇİNDE BULUNDU
Son dakika haberleri... AKRABALARI ÖLDÜRDÜ; CESEDİ OTOMOBİL İÇİNDE BULUNDU
Son dakika haberleri... AKRABALARI ÖLDÜRDÜ; CESEDİ OTOMOBİL İÇİNDE BULUNDU

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Kemal Yavuz, İstanbul, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AKRABALARI ÖLDÜRDÜ; CESEDİ OTOMOBİL İÇİNDE BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... AKRABALARI ÖLDÜRDÜ; CESEDİ OTOMOBİL İÇİNDE BULUNDU - Son Dakika
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