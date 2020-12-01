AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

01.12.2020 01:26
AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, System.String[]

AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ ANKARA'da, taksi şoförü Berkay G., akrabalarını silahla yaralayan husumetlisi Sedat Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

ANKARA'da, taksi şoförü Berkay G., akrabalarını silahla yaralayan husumetlisi Sedat Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli ile olaya karıştığı öğrenilen iki kuzeni gözaltına alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi'nde meydana geldi. Berkay G., iddiaya göre daha önceden bir silahlı yaralama olayından dolayı husumetli olduğu Sedat Ergin'i elinde pompalı tüfekle beklemeye başladı. Berkay G., karşılaştığı Sedat Ergin'e çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Ergin başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybederken, Berkay G. ise olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI, KUZENLERİ DE GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli Berkay G.'yi kısa sürede yakalarken, cinayetle ilişkisi olduğu düşünülen kuzenleri Çağatay G. ile Muhammed G.'yi de gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Sedat Ergin ile Berkay G.'nin aileleri arasında birçok kez kavga çıktığı, en son Ergin'in, Berkay G.'nin bazı akrabalarını silahla yaraladığı belirlendi.
Ayrıca, taksi şoförlüğü yapan Berkay G.'nin şubat ayında çalıştığı taksi durağında yapılan bir silahlı saldırıda, saldırgan Ulaş A.'yı engellemek isterken bacağına isabet eden kurşunla yaralandığı öğrenildi.

AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Berkay Şahin, Sedat Ergin, Keçiören, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKRABALARINI YARALAYAN HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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