Son dakika haberleri! Akrabalarının evlerini ateşe veren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Akrabalarının evlerini ateşe veren şahıs tutuklandı

12.03.2021 11:02
Son dakika haberleri! Akrabalarının evlerini ateşe veren şahıs tutuklandı, System.String[]

Son dakika haber: Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalarının evlerini ateşe vererek kaçan şahıs tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalarının evlerini ateşe vererek kaçan şahıs tutuklandı.

Olay, 6 Ekim 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinde Efeler ilçesi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1622 sokakta oturan Y.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle aynı sokakta oturan akrabalarına kızarak amcalarına ait 6 evi ateşe verdi. Kundaklanan evlerden 5'i yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki evlerden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale etmek isteyince evleri ateşe veren Y.Y., ekiplere tahta kanepe ve kasa fırlatması üzerine polis ekiplerinden yardım istendi. Polislerin gelmesi üzerine şahıs olay yerinden kaçtı. Uzun uğraşlar sonucu çıkan yangın söndürülürken Y.Y.'nin akrabaları daha önce de bu tür sorunlar yaşattığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yangının hemen ardından polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar sonrasında gözaltına alınan Y.Y. çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İkinci kez gözaltına alındı ve tutuklandı

Serbest bırakılmasının ardından Kemer Mahallesi'ndeki pazar yerinde karşılaştığı üvey kardeşi ile karşılaştı. Üvey kardeşlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü ve Y.Y. üvey kardeşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Y.Y. tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılan Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika haberleri! Akrabalarının evlerini ateşe veren şahıs tutuklandı
Son dakika haberleri! Akrabalarının evlerini ateşe veren şahıs tutuklandı
Son dakika haberleri! Akrabalarının evlerini ateşe veren şahıs tutuklandı

Cumartesi, Efeler, Aydın, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Akrabalarının evlerini ateşe veren şahıs tutuklandı - Son Dakika


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