Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Dinçer ve basın mensuplarıyla birlikte kentte yürütülen Katı Atık Toplama, Hamidiye Alaca Mahalle Konağı, Yeni Sanayi Sitesi, Atık Getirme Projesi, Yeni Belediye Binası, Selçuklu Külliyesi, Millet Bahçesi ve diğer projeleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, ziyaretlerden sonra yaptığı açıklamada, kentin her mahallesinde bir proje olduğunu söyledi.

Yoğun bir mesai harcadıklarını anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Katı Atık Depolama Tesisimiz 370 dönüm arazi üzerine kuruldu. 80 milyon liralık yatırım değerini taşıyan proje için 26 alternatif arazi arasında en uygun noktada olarak Armutlu köyü yakınları tespit edildi. Şuan çöp depolamalarına başlanıldı. Enerji üretim tesislerinde ve diğer noktalarda kurulum çalışmalarına devam ediliyor. Projenin tamamlanması ile birlikte yeni tesisimizde çöplerden gaz üretimi de yaparak 12 bin 500 konutun ihtiyacını karşılayacak. Hamidiye Alaca Mahalle Konağı; yaklaşık bir yıl önce temeli atılan tesiste hummalı bir çalışma yapılarak hayata geçirildi. Belediyemizin sosyal ve kültürel yatırımları arasında yer alan konak toplam 1095 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edildi. Yeni Sanayi Sitesi; Aksaray Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yapıldı. Türkiye'nin örnek projeleri arasında. Çalışmalar tamamlanma aşamasına gelindi. 3 milyon metrekare inşaat sahasına sahip Aksaray Sanayi Sitesinde 1620 iş yeri bulunuyor. Projenin yatırım değeri ise 375 milyon lira, yıl içerisinde anahtar teslimlerinin yapılması planlanıyor."

Dinçer, mevcut belediye binasının yeterli olmaması, merkezi noktada trafik yoğunluğuna neden olması, bina ömrünü tamamlaması gibi bir çok nedenden ötürü yeni belediye binası inşaatına başladıkların belirtti.

Toplam 30 bin metrekarelik alanda inşa edilen yeni belediye hizmet binasının kazı çalışmalarına başlandığını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza kullanışlı, geniş ve ferah ortamlarda kaliteli hizmet sunmanın amaçlanarak başlanılan proje, 66 bin metrekarelik arsaya inşa ediliyor. Yeni hizmet binası 31 bin 816 metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek. 4 katlı olarak inşa edilmesi planlanan projede her türlü detay düşünüldü. Selçuklu Külliyesi; kent merkezinde 2 bin 100 kişi namaz kılabilecek ve ibadetlerini gerçekleştirebilecek genişlikte tasarlandı. Oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi açısından da yer altı otoparkı da proje kapsamında değerlendirildi. Aksaray'ın ilk Millet Bahçesi olma özelliği taşıyan projemiz, 42 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçiyor. Zenginleştirilmiş yeşil dokusu ve doğa ile tabiat uyumunun en sade biçiminin sergileneceği Millet Bahçesinde, vatandaşlar aileleriyle birlikte rahat bir nefes alacaklar."