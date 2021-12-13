Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada, sürücü Şimşek, ambulanstaki hasta Fikret Ökçe ile 112 Acil Servis personeli Büşra Doğan (23) ve Merve Demir (25) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray 'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi