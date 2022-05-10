Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

10.05.2022 15:02
Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden motosiklet çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti.

Coğlaki Mahallesi'nde zanlı C.D. (26) saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şapkalı ve maskeli bir kişinin, iş yerinde bir süre dolaşması ve motosikleti çıkarması yer alıyor.

Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı EDS-3 Projesinde ilk günde 4 bin 143 kural ihlali yapıldı 8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI 8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:31:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement