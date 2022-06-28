Son dakika haberleri | Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

28.06.2022 17:30
Son dakika haberleri | Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Son dakika haber... Aksaray'da ay çekirdeği elenmesi yüzünden biçerdöver sahibinin silahla öldürülmesi, kardeşinin de darbedilerek ağır yaralanmasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Aksaray'da ay çekirdeği elenmesi yüzünden biçerdöver sahibinin silahla öldürülmesi, kardeşinin de darbedilerek ağır yaralanmasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Derviş Ali A. ile babası Sadet A. Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Söz verilen Derviş Ali A, çekirdek eleme yüzünden biçerdövercilerle tartıştıklarını söyledi.

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirten Derviş Ali A, şöyle konuştu:

"Üzerimde bulundurma ruhsatlı silahım vardı. Mesafemiz çok yakındı. Vurmak istesem vurabilirdim, öldürme gibi bir kasıtım yoktu. Ben silahın kabzasıyla korkutmak amacıyla başına vurdum. Silah kendiliğinden ateş etti. Öldürmek gibi bir kasıtım olsaydı iki kardeşi de öldürürdüm. Mermi, olayla ilgisi olmayan yani tartışmadığım kişiye kazara isabet etti. Korktum ve olay yerinden ayrıldım."

Sanık Sadet A. ise çiftçilikle uğraştığını İhsan ve Muhittin kardeşleri daha önce tanımadığını dile getirdi.

Üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğine değinen Sadet A, olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Duruşmada, tanıklar dinlendi, taraf avukatları savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı Neşet Kocaman, sebepsiz yere işlenen bir cinayetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türk adaletine olan güvenlerinin sonsuz olduğunu aktaran Kocaman, maddi hakikatin ortaya çıkacağını kaydetti.

Anne Durdane Çalışkanoğlu ise evlatlarının çalıştığı sırada bu olayın gerçekleştiğini belirterek "Benim iş makinemi yaksalardı da evladıma bir şey yapmasalardı. Evlat acısı her yerimi yaktı, yuvamı yıktı. Ellerine vicdanına koysunlar, doğruları söylesinler." diye konuştu.

Merkeze bağlı Ulukışla köyünde geçen yıl 17 Ağustos'ta biçerdöver sahibi İhsan ve kardeşi Muhittin Çalışkanoğlu ile ay çekirdeği eleme yüzünden Derviş Ali A. ile babası Sadet A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Derviş Ali A, üzerindeki silahla İhsan Çalışkanoğlu'nu vurarak öldürmüş, Muhittin Çalışkanoğlu'nu darbederek ağır yaralamıştı.

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Kaynak: AA

T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor - Son Dakika

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