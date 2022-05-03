Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Eski eşi Zeynep Koyun'u (26) öldüren Bilal G'nin (29), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi yapılan 2 çocuk annesi Zeynep Koyun'un cenazesi, Güzelyurt Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bilal G, dün, çocuklarıyla bayramlaşmak için eski eşi Zeynep Koyun'un evine gitmişti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, yanında bulunan bıçakla eski eşini bıçaklamıştı. Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Koyun, burada hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Bilal G, polis ekiplerine teslim olmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eski eşini öldüren kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika