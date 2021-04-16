Son dakika haberleri... Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski memur tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda, daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan eski memur E.D. (46) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Aksaray 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eski personeli tutuklandı.

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