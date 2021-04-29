Jandarma, EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Trafik levhaları, trafik işaret ve kuralları gibi konularda bilgilendirilen öğrenciler, eğitime ilgi gösterdi.

Ekipler öğrencilere trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gereken kuralları anlattı.

Jandarma trafik timleri, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere ulaşarak trafik bilincini oluşturmak için harekete geçti.

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