Son dakika haberleri! Aksaray'da kalorifer kazanının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Aksaray'da iş yerindeki kalorifer kazanının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ereğlikapı Mahallesi Küçük Kergi Caddesi'nde doğal gaz tesisat malzemeleri satan Şifa Çelik, sabah iş yerine geldiğinde kapının önünde bulunan 300 kilogram ağırlığındaki kalorifer kazanının yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda kar maskeli iki kişinin iş yerinin önündeki kalorifer kazanını sürükleyerek götürdüğünü gören Çelik, polise şikayette bulundu.

Çelik, gazetecilere, yaklaşık 300 kilogram gelen kazanı iki kişinin dükkanın önünden çaldığını söyledi.

Kalorifer kazanının 10 bin lira değerinde olduğunu belirten Çelik, "İki kişi bu kadar ağırlıkta olan kazanı nasıl götürdü hala şaşkınım. Yüzlerini kapatmışlar, 200-300 liraya hurda niyetine satacaklar, yazık, günah." diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kar maskesiyle yüzlerini kapatan iki kişinin iş yerinin önündeki kalorifer kazanını sürükleyerek götürmesi yer alıyor.