Son dakika haberleri! Aksaray'da karantina kurallarına uymayan kamyon şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi - Son Dakika

Aksaray'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen kamyon şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aksaray- Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde polis ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamalara yönelik denetimler kapsamında Mehmet Tamur (40) idaresindeki 33 ADR 565 plakalı kamyonu durdurdu.

Ekipler, yaptığı kontrolde kamyon şoförü Tamur'un temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Tamur'u, ambulansla karantinada kalacağı yurda götürdü.