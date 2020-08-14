Son dakika haberleri! Aksaray'da küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi - Son Dakika

Aksaray'da küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi

AKSARAY - Aksaray'da küçük yaşta bir çocuk karayolunda araç kullanırken bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden bir yolcu, Topakkaya Beldesi mevkisinde bir çocuğun otomobil kullandığını fark etti. Yolculuk devam ederken otomobildeki yolcu konumundaki vatandaş cep telefonu kamerası ile kayda girerek küçük yaştaki çocuğu ve kullandığı otomobili görüntüledi. Pes dedirten görüntülerde çocuğun otomobili kullandığı dikkat çekerken, çocuğun araç kullandığını gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuğun kullandığı otomobilde yetişkinlerin de bulunduğu dikkat çekerken çocuk sürücü diğer araçları sollama bile yaptı. Polis aracın yakalanması için çalışma başlattı.