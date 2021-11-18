Son dakika haberi! Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Gurbetçi Sami Biçen (60) kontrolündeki BICEN plakalı otomobil Aksaray- Nevşehir kara yolu 20. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Alperen yönetimindeki 50 AB 749 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü Alperen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Biçen, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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