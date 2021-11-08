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Son dakika haberleri | AKSARAY'DA ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ - Son Dakika

Son dakika haberleri | AKSARAY'DA ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ

08.11.2021 15:56

Edinilen son dakika haberine göre BİNGÖL'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a, Aksaray'da bir araya gelen şehit yakınları tepki gösterdi.

BİNGÖL'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a, Aksaray'da bir araya gelen şehit yakınları tepki gösterdi.

Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya gelerek İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Dernek Başkanı Hüseyin Koçak, 'Biz hep şunu söylüyoruz; bırakın şehit ailelerini, bir vekilin bir insana dahi ağza alınmayacak küfürler edilmesini dahi nefretle kınıyoruz. Vekilin özrü sadece İYİ Parti Genel Başkanına yapılan bir özür. Biz bu özrü kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu saatten sonra ayrıyeten özür dilemesi hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hiçbir şehit yakını bunu hak etmiyor. Bizim hiçbir siyasi partiyle bir ilişkimiz yok. Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Siyasi gündem olmasın. Biz istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Lütfen istifa et. Bu işin takipçisi olacağız' dedi.

Son dakika haberleri | AKSARAY'DA ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
Son dakika haberleri | AKSARAY'DA ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
Son dakika haberleri | AKSARAY'DA ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
Son dakika haberleri | AKSARAY'DA ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Aksaray, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AKSARAY'DA ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ - Son Dakika


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