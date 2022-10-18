Son dakika haberleri | Aksaray'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Aksaray'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

18.10.2022 15:48
Son dakika haberleri | Aksaray'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü.

Aksaray'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü.

Tacin Mahallesi'nde Sait Y. ile Yusuf K, arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K, yanındaki ruhsatsız tabancayla Sait Y'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yusuf K, bir süre sonra polis ekiplerini arayarak Sait Y'yi vurduğunu, teslim olmak istediğini söyledi.

Polis ekipleri zanlıyı Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Sait Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aksaray'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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