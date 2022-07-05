Son dakika haberleri! Aksaray'da tefeci operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Aksaray'da tefeci operasyonu: 1 tutuklama

05.07.2022 15:15
Son dakika haberleri! Aksaray'da tefeci operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberleri... Aksaray'da tefecilik ve suç gelirlerinin aklanması çerçevesinde 20 kişiye yüksek faizle para temin eden 4 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Aksaray'da tefecilik ve suç gelirlerinin aklanması çerçevesinde 20 kişiye yüksek faizle para temin eden 4 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tefecilik ve suçtan elde edilen gelirlerin önlenmesi amacıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tespit ettikleri 4 şüpheli üzerinde takip başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri Aksaray merkezli Kayseri ilinde baskınlar yaptı. 2 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramada, 821 bin 250 TL, 179 bin Sterlin ve 6 bin Euro bedelli 52 adet senet, 434 bin 754 TL değerinde ziynet eşyası, çok sayıda tapu ve doküman, 8 bin 320 Sterlin, 3 bin 80 Euro, 2 bin 155 ABD Doları ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile kartuş ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden M.Y. (52) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Aksaray'da tefeci operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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