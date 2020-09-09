Son dakika haberleri... Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullanmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullanmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine üzerine çalışma başlattı. Adrese yönelik teknik ve fiziki takibini tamamlayan polis ekipleri, eve düzenledikleri operasyonda 1'i kadın 3 kişiyi yakaladı. Evde yapılan aramada poşet halinde 12,94 gram eroin maddesi, 0,49 gram kokain maddesi, 1,24 gram metamfetamin maddesi, fişek halinde 3,38 gram eroin maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 878 TL para ve 1 adet sahte 100 TL para ve hassas terazi gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T. ve yabancı uyruklu A.O. (42), emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, uyuşturucu kullanmak suçundan Cumhuriyet Savcılığınca yakalanma kararı olan A.K. ve G.A isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri... Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

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