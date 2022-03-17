Son dakika haberi! Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

AKSARAY'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 mahallede 21 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Bixi' ile yapılan aramada 176 gram eroin, 78 gram metamfetamin ve 254 gram bonzai ele geçirildi. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi, 'uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma' suçundan tutuklandı.