Son dakika haberi! Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi! Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

17.03.2022 20:26

Son dakika gündem haberi: AKSARAY'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AKSARAY'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 mahallede 21 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Bixi' ile yapılan aramada 176 gram eroin, 78 gram metamfetamin ve 254 gram bonzai ele geçirildi. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi, 'uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma' suçundan tutuklandı.


Son dakika haberi! Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
Son dakika haberi! Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
Son dakika haberi! Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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