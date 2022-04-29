Son dakika haberleri | Aksaray'da yeni kurulan OSB'lere yatırımcı ilgisi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Aksaray'da yeni kurulan OSB'lere yatırımcı ilgisi

29.04.2022 15:34
Son dakika haberleri | Aksaray'da yeni kurulan OSB'lere yatırımcı ilgisi

Son dakika haberine göre Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni açılan 3 Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yatırımcıların ilgisinin arttığını söyledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni açılan 3 Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yatırımcıların ilgisinin arttığını söyledi.

Aydoğdu, Eskil ilçesi Celil köyünde düzenlenen arsa tahsisi protokol imza töreninde, Eskil ilçesindeki OSB'nin 1 milyon 400 bin metrekare olduğunu bildirdi.

OSB alanında yatırım yapma kararı alan 6 yatırımcı için arsa tahsis ön protokolünü imzaladıklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki OSB tam teşekkülü açılmadan protokollerimizi imzalıyoruz. Yine bölgede yatırım yapma kararı alan çok sayıda önemli firmaların talepleri geliyor. Bu noktada OSB'nin açılmasında emeği olan bütün herkese milletvekillerimize, il başkanımız, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum."

Konuşmaların ardından Aydoğdu ve yatırımcı firma yetkilileri protokolü imzaladı.

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Sultanhanı OSB'de ilk arsa tahsisi yapıldı Sultanhanı OSB'de ilk arsa tahsisi yapıldı

Hamza Aydoğdu, Yatırımcı, Aksaray, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aksaray'da yeni kurulan OSB'lere yatırımcı ilgisi - Son Dakika


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