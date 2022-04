Son dakika haberleri... Aksaray'daki kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Aksaray'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrası polis merkezine teslim olan baba Mahir C. (50) ve oğlu Deniz Can C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ereğlikapı Mahallesi 1421. Sokak'ta Mahir C. (50) ile Abdi Şahinli (48) arasında alacak yüzünden 22 Nisan'da tartışma çıkmış, Abdi Şahinli'nin ağabeyi Ali Şahinli ve Mahir C'nin oğlu Deniz Can C'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Mahir C. silahla Abdi Şahinli'yi yaralamış, Ali Şahinli de darbedilmişti.