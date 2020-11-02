Akşehir'de 20 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Aramada, 20 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Eskikale Mahallesi'ndeki N.B'nin evinde kaçak içki satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine evde arama yapıldı.

Akşehir ilçesinde bir evde yapılan aramada, 20 litre kaçak içki ele geçirildi.

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