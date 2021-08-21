Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı istikametinden D-300 Karayolu istikametine seyir halinde olan Onur U. yönetimindeki 03 PT 296 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur U, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika