Gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin evinde baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 550 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 3 kartuş ve bahçede ekili vaziyette, boyları 2 metreyi bulan 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüpheli E.T'nin İstasyon Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Akşehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 50 kök Hint keneviri ve 550 gram esrar ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:49

Kaynak: AA

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