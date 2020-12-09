Son dakika haberleri: Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, petrol istasyonunda araçta uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Akşehir'de bir akaryakıt istasyonunda araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, araçta bulunan E.T. (22), A.F.T. (30) ve M.P'yi (23) gözaltına aldı.

Yapılan üst aramalarında M.P'nin üzerinden 1 gram uyuşturucu madde ve araçta yapılan aramada ise 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.