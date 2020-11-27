Son dakika haberleri! Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir petrol istasyonunda araç içerisinde uyuşturucu kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Sanayi Caddesi'ndeki bir petrol istasyonunda araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Petrol istasyonuna gelen ekipler, araç içerisindeki Y.Ö. (21), E.A. (20) ve C.B'yi (19) gözaltına aldı. Yapılan üst aramalarında E.A'nın üzerinden iki uyuşturucu hap, araçta ise uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile aparat içinde bir miktar sıvılaştırılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılar, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.