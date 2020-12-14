Akşehir'de yapımına başlanılan yeni otogar inşaatında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni otogar inşaat alanına giderek, inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda 2 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip ve 12 perondan oluşacak yeni otogarın, modern bir tesis olacağını söyleyen Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, "Kısa bir süre önce temeli atılan yeni otogarın inşaatının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini memnuniyetle gözlemledik. Aldığımız bilgilere göre kısa bir süre içerisinde bahar aylarında inşaatın tamamlanacağını öğrendik. Yeni otogarımız Akşehir'e yeni bir hareketlilik, yeni bir ivme getirecek, Akşehir'in buna ihtiyacı vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi

Yeni otogar inşaatının Büyükşehir Belediyesinin yatırım programı kapsamında devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Salih Akkaya ise yaklaşık 7 milyon liralık bir maliyetin söz konusu olduğunu belirtti.

Akşehir'e güzel hizmet vermesi noktasında önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Mevcut otogarımız artık işlevini yitirmişti, yer yer oturmalar vardı. Akşehir'in birinci derece deprem bölgesi olduğu düşünülürse otogarımızın yenilenmesi kaçınılmazdı ve çok acil bir konuydu. Büyükşehir Yasası ile bu ulaştırma ve otogar hizmetleri büyükşehir belediyesine verildiği için, Büyükşehir Belediyemiz projesini yaptırdı, programına aldı ve şu anda inşaatımız devam ediyor. Çevre düzenlemesi ile Akşehir Belediyemize düşen yol bölümlerinin bağlanmasıyla hizmete başlamış olacak. Yanında bulunan yaklaşık 3 bin, 3 bin 500 metrekarelik bir parselimiz de belediyemize ait bir petrol alanı. Orası için de önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Oradaki petrol alanımızla beraber ulaştırma sektöründeki otobüs firmalarımıza ve halkımıza güzel hizmetler verilmiş olacak. Ben bu vesileyle sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."