Akşehir'de elindeki tarihi eseri, internette satmaya çalışan şüphelinin evinde bulunan dibek taşı, Akşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilçede ikamet eden M.K'nin, bir internet sitesinde tarihi eser satmaya çalıştığını tespit etti.

Arama kararı alınarak şüphelinin evinde yapılan aramada, bazalt dibek taşı bulundu. Taş, Akşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.