Son dakika haberleri | Akşehirde tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Akşehirde tarihi eser operasyonu

15.10.2020 16:51
Son dakika haberleri | Akşehirde tarihi eser operasyonu, System.String[]

Son dakika haberler... Akşehir'de elindeki tarihi eseri, internette satmaya çalışan şüphelinin evinde bulunan dibek taşı, Akşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiAkşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilçede ikamet eden M.

Akşehir'de elindeki tarihi eseri, internette satmaya çalışan şüphelinin evinde bulunan dibek taşı, Akşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilçede ikamet eden M.K'nin, bir internet sitesinde tarihi eser satmaya çalıştığını tespit etti.

Arama kararı alınarak şüphelinin evinde yapılan aramada, bazalt dibek taşı bulundu. Taş, Akşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Asayiş Büro, Akşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Akşehirde tarihi eser operasyonu - Son Dakika

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