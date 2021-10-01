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Son dakika haberleri: Akseki'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Akseki'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

01.10.2021 09:05
Son dakika haberleri: Akseki'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Akseki Ali Hasan Çoşkun Kardeşler İlkokulunda öğrencilere "Trafik Dedektifi" eğitimi verildi.

Akseki Ali Hasan Çoşkun Kardeşler İlkokulunda öğrencilere "Trafik Dedektifi" eğitimi verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca özel olarak tasarlanan ve okulun bahçesine kurulan seyyar trafik parkurunda, öğrencilere akülü arabalarla uygulamalı eğitimler verildi.

Trafik eğitimi ve farkındalığı konularında bilgiler veren jandarma personelleri, yaya yolu kullanımı, ışık ve işaretler, emniyet kemeri kullanımı ile trafikte dikkat edilmesi gereken hususları uygulamalı olarak anlattılar.

Eğitimin sonunda bütün öğrencilere trafik dedektifi kartları dağıtıldı.

Programa Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak ve Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Ali Hasan, Jandarma, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Akseki'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Akseki'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi - Son Dakika
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