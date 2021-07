Son dakika haberleri! Akşener: Adayımız, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın, 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak' diyorlar. Siz hiç merak etmeyin. Bizim cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, milletin 15 Temmuz darbe girişiminde destansı duruşuyla, demokrasi yoluna baş koyduğunu bir kez daha dünyaya ilan ettiğini söyledi. Akşener, "Hal böyleyken bizler önce iktidarın 15 Temmuz felaketinden ders alacağını umduk. Maalesef bu umudumuz boşa çıktı. Hukukun üstünlüğünü, liyakati, demokrasinin gereklerini kavrayacaklar' diye umduk. Tam aksine geçen her sene Türkiye'yi, demokrasiden, adaletten ve devlet aklından daha da uzaklaştırdılar" dedi.

Akşener, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatarak, "İlk olarak, Et ve Süt Kurumu'na seslenmek istiyorum. Hem büyükbaş, hem de küçükbaşlar için Kurban Bayram dönemine özel, 'karkas kesim referans fiyatı' ilan edin. Bu fiyattan üreticinin elinde kalan hayvanları satın alacağınızı taahhüt edin. Yapabilirseniz peşin ödeyin, yok yapamazsanız yüzde 25 avans ödeyin. Kalanı için de aylık bazda bir ödeme planı oluşturun. İkinci çağrım ise, başta Millet İttifakı belediyeleri olmak üzere tüm Büyükşehir ve İl Belediyelerine. Şehrinizde misafir ettiğiniz besicilere ve hayvanlara gereken konforu sağlayın" diye konuştu.'İKTİDAR TESLİM EDİLMEZ, DEVREDİLİR'Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti kastederek, 'Bunlara ülkeyi teslim etmeyeceğiz' dediğini belirterek, şöyle konuştu: "Çaktırmamaya çalışsa da bu gerçeği Sayın Erdoğan da görüyor. Her hafta yeni bir gafın altına imza atıyor. 'Bunlara teslim edemeyiz' dedi. 5 kere dinledim, yanlış mı duydum diye. Bu devleti teslim aldığını sanıyor. İktidar olmak bir bayrak yarışıdır. İktidar teslim edilmez, devredilir. Sen ve küçük ortağın ve de minik ortağın demokrasilerde esas olan milletin kararıdır. Eğer millet iradesiyle probleminiz var, aklınızdan başka şeyler geçiyorsa yakın tarihimize bak. Millet iradesinin nasıl bir sel olduğunu açıkça görürsün. Günü geldiğinde Türkiye'nin kimin yöneteceğine sen değil, milletimiz karar verecek."'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOK'Akşener, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye her geçen gün kaybediyor. Potansiyelini hayata geçirmek için, ihtiyacı olan her imkana sahip. Bu büyük ülkenin vatandaşları yokluğa ve yoksulluğa mahkum ediliyor. Bize dayatılan bu eğri düzeni kabul edemeyiz. İYİ Parti büyüdükçe, AK Parti ve küçük ortağının korkusu da büyüyor. Korku büyüdükçe, yalanlar, iftiralar da büyüyor. Ama çirkinlikler büyüdükçe, onlar hızla küçülüyor. Kimse merak etmesin. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Milletimizden yetkiyi alınca, demokrasiye, özgürlüğe, zenginliğe kavuşturacağız. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle, ülkemizi yeniden düze çıkartacağız."

Akşener ayrıca bazı kesimlerin her yerde aynı soruyu sorduklarını belirterek, "İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' diyorlar. Buradan, kendilerine açık ve net cevap vermek istiyorum: Rahat olun, stres yapmayın, kendinizi de çok yıpratmayın. Siz hiç merak etmeyin. Bizim cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım" ifadelerini kullandı.