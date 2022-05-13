Son dakika haberi | AKŞENER ASGARİ ÜCRET YENİ ZAMLARA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR - Son Dakika
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Son dakika haberi | AKŞENER ASGARİ ÜCRET YENİ ZAMLARA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR

13.05.2022 23:11

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'daki programının ardından Mersin'in Mut içesine geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'daki programının ardından Mersin'in Mut içesine geçti. Akşener, otobüsle Mut ilçesine girişinde meşale, davul- zurna ve 'Gençliğin umudu Meral Akşener' sloganlarıyla karşılandı. Hükümet Caddesi'nde kendisini bekleyen halka kürsüden hitap eden Akşener, Saraydakilerin uykusu zaten kaçtı. Sinirler laçka oldu. Korkunun ecele faydası yok. Bu harami düzeni helal oylarımızla sandıkta birlikte demokrasiyle el ele vererek yıkacağız inşallah. Çok az kaldı. O kadar az kaldı ki bugünden her türlü melaneti yapmak üzere yola çıktılar. Benim yapmaya çalıştığım şey şu. Çok uzun zamandır sizin gözünüzün içine bakan yok. Çok uzun zamandır sizin dertlerinizi gerçekten dinleyip çözüm üreten yok. Suriyeliler kadar kıymetiniz yok dedi.

Akşener, konuşmasının ardından Hükümet Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Akşener daha sonra Karaman'ın Ermenek ilçesine hareket etti.

Son dakika haberi | AKŞENER ASGARİ ÜCRET YENİ ZAMLARA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR
Son dakika haberi | AKŞENER ASGARİ ÜCRET YENİ ZAMLARA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR
Son dakika haberi | AKŞENER ASGARİ ÜCRET YENİ ZAMLARA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR
Son dakika haberi | AKŞENER ASGARİ ÜCRET YENİ ZAMLARA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR
Son dakika haberi | AKŞENER ASGARİ ÜCRET YENİ ZAMLARA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR

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Meral Akşener, İYİ Parti, Karaman, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AKŞENER ASGARİ ÜCRET YENİ ZAMLARA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR - Son Dakika


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