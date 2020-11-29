Son dakika haberleri | Akşener İYİ Parti Muş İl Başkanı Aşık için başsağlığı diledi
29.11.2020 18:27
Son dakika haber... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık için başsağlığı dileğinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık için başsağlığı dileğinde bulundu.
Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:
"Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."
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