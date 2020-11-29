"Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık için başsağlığı dileğinde bulundu.

Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri | Akşener İYİ Parti Muş İl Başkanı Aşık için başsağlığı diledi - Son Dakika

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