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Son dakika haberleri! Akşener: "Kazanan milletimiz oldu" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Akşener: "Kazanan milletimiz oldu"

22.12.2021 11:39

Son dakika gündem haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis Grup toplantısına katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis Grup toplantısına katıldı.

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"Muhalefetin görevi millet adına iktidarı denetlemek, yoldan çıktığında da gerekli uyarıları yapmaktır"

"Sonuçta ne oldu. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İşveren maliyetinin 450 liralık kısmını da devlet üstlendi. İşçilerimiz de zam oranını olumlu buldu. Yani İYİ Parti'nin makul siyaset anlayışı sayesinde kazanan milletimiz oldu."

Son dakika haberleri! Akşener: Kazanan milletimiz oldu
Son dakika haberleri! Akşener: Kazanan milletimiz oldu
Son dakika haberleri! Akşener: Kazanan milletimiz oldu
Son dakika haberleri! Akşener: Kazanan milletimiz oldu

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Akşener: 'Kazanan milletimiz oldu' - Son Dakika


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