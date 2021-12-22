Son dakika haberleri! Akşener: "Kazanan milletimiz oldu" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis Grup toplantısına katıldı.
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"Muhalefetin görevi millet adına iktidarı denetlemek, yoldan çıktığında da gerekli uyarıları yapmaktır"
"Sonuçta ne oldu. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İşveren maliyetinin 450 liralık kısmını da devlet üstlendi. İşçilerimiz de zam oranını olumlu buldu. Yani İYİ Parti'nin makul siyaset anlayışı sayesinde kazanan milletimiz oldu."
Kaynak: AA
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