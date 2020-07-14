Son dakika haberleri | Akşener: "(Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama) Evlatlarımızı tehlikeye atanları bulun,...
Son dakika haberi: İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:09 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Akşener: '(Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama) Evlatlarımızı tehlikeye atanları bulun,... - Son Dakika
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