Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Tuşba ilçesinde, araçlardan akü çalınması suretiyle meydana gelen 5 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 6 adet akü ele geçirilmiş, aküler sahiplerine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Hisarcık, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Akü hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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