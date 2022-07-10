Son dakika haberleri: Akü hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Akü hırsızları tutuklandı

10.07.2022 08:58
Son dakika haberleri: Akü hırsızları tutuklandı

Son dakika haberler: Van'ın Tuşba ilçesinde araçlardan akü çalınması suretiyle meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının faili 2 şahıs tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde araçlardan akü çalınması suretiyle meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının faili 2 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Tuşba ilçesinde, araçlardan akü çalınması suretiyle meydana gelen 5 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 6 adet akü ele geçirilmiş, aküler sahiplerine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Akü hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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