DENİZLİ Akü hırsızlığı yapan çift, yakalandı - Son Dakika

Akü hırsızlığı yapan çift, yakalandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde şarja takılı araç akülerini çaldıkları ileri sürülen çift, jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, Teröristlikten alındık, televizyonlara çıkarın iyi mi dedi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesinde geçen cumartesi günü, 2 evden şarja takılı araç akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin E.Ç. (29) ve eşi Y.Ç. (29) olduğunu belirledi. Çift, Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan 2 akü ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ç. adliye binasına götürüldüğü sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, Teröristlikten alındık, televizyonlara çıkarın iyi mi dedi. Şüphelilerden E.Ç. tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.