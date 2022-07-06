Son dakika haberleri: Akü hırsızlığı zanlıları kameralarca tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Akü hırsızlığı zanlıları kameralarca tespit edilerek yakalandı

06.07.2022 10:42
Son dakika haberleri: Akü hırsızlığı zanlıları kameralarca tespit edilerek yakalandı

Son dakika haber: Mersin'de park halindeki araçların akülerini çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, kameralar tarafından tespit edilerek yakalandı.

Mersin'de park halindeki araçların akülerini çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, kameralar tarafından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son dönemde Mersin merkez ve Erdemli ilçelerinde meydana gelen akü hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Görüntülerden olaya karıştığı tespit edilen araç ve içerisindeki M.E. ve S.G. adlı iki şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu çalıntı akülerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Tereyağından kıl çeker gibi kadının cep telefonunu çantasından çaldı Tereyağından kıl çeker gibi kadının cep telefonunu çantasından çaldı Kayseri'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Kayseri'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Akü hırsızlığı zanlıları kameralarca tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
09:57 Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:48:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Akü hırsızlığı zanlıları kameralarca tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement