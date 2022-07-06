İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son dönemde Mersin merkez ve Erdemli ilçelerinde meydana gelen akü hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Görüntülerden olaya karıştığı tespit edilen araç ve içerisindeki M.E. ve S.G. adlı iki şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu çalıntı akülerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Akü hırsızlığı zanlıları kameralarca tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

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