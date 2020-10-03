Sakarya'da, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ekinler Mahallesi Odalar Sokak'ta meydana gelen olayda, İbrahim O. eve gelen akrabası Buğra Sain ile aralarındaki alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. İbrahim O, tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle ateş ederek Buğra Sain'i göğsünden vurdu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Buğra Sain'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan İbrahim O. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:24 - Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan akrabalardan biri mezara diğeri hapse gitti - Son Dakika