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Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

29.12.2021 00:13

alacak nedeniyle tartıştığı Berkan Ergün'ü (32) tabancayla başından vurarak öldüren Uzman Çavuş İbrahim Karcı, kaçtığı Gaziemir ilçesinde kendi yaşamına da son verdi.

alacak nedeniyle tartıştığı Berkan Ergün'ü (32) tabancayla başından vurarak öldüren Uzman Çavuş İbrahim Karcı, kaçtığı Gaziemir ilçesinde kendi yaşamına da son verdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi 1671 sokakta meydana geldi. Berkan Ergün ile Uzman Çavuş İbrahim Karcı arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, İbrahim Karcı belinden çıkardığı tabancayla Berkan Ergün'e ateş etti. Ergün, başına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde yığılırken, Karcı ise Ergün'ün otomobilini alarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Berkan Ergün, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İNTİHAR ETTİ

Öte yandan, Berkan Ergün'ün otomobilini alarak kaçan İbrahim Karcı, aracı belli bir noktada terk etti. Otomobili bulup çalışmasını sürdüren polis ekipleri, gelen ihbar üzerine gittiği Gaziemir ilçesinde İbrahim Karcı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede Karcı'nın tabancayla yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

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Uzman Çavuş, İntihar, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzman Çavuş, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti - Son Dakika


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