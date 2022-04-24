Son dakika haberleri | Alacaklısını vurdu, polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Alacaklısını vurdu, polisin operasyonuyla yakalandı

24.04.2022 00:57
Son dakika haberleri | Alacaklısını vurdu, polisin operasyonuyla yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da alacaklısını silahla vuran baba ve darp eden oğlu polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da alacaklısını silahla vuran baba ve darp eden oğlu polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi 1424 Sokak Gülbahçe Sitesinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan 8 ay önce taksitle araç satın alarak Aksaray'a getiren Deniz Can C. (30) satışını aldığı aracın ödemesini kısmen yaptı. 8 ay boyunca babası Mahir C. (61) ile birlikte Aksaray'daki firmalarında aracı kullanan baba ve oğlu iddiaya göre aracın taksitlerini ödemedi. Alacaklı olan Abdi Ş. (48) ile ağabeyi Ali Ş'nin (60) telefonlarına da cevap vermediği öne sürülen baba ve oğlu parayı ödemek istemedi. Bunun üzerine memleketlerinden yola çıkan abi kardeş Aksaray'a gelerek baba ile oğlunun evine gitti. Site önüne alacaklılarının geldiğini haber alan Mahir C. evinde bulundurduğu ruhsatsız tabancayı alarak dışarıda bekleyen abi ve kardeşiyle tartışmaya başladı. Kavga anında sinirlenen Mahir C. belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek Abdi Ş.'ye ateş açtı. Abdi Ş, sol bacağından yaralanırken, silahla vurma anı anbean sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada Ali Ş. de eli silahlı babanın oğlu olan Deniz Can C. tarafından darp edildi. Kardeşleri yaralayan Mahir C. ve oğlu olay yerinden kaçarken, site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı abi kardeş ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardındın kısa sürede polisin operasyonuyla yakalanan baba ve oğlu gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Baba ve oğlu buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da kuyumcular odası fuarı başladı Diyarbakır'da kuyumcular odası fuarı başladı Esnaf genci önce sözle taciz, sonra annesinin yanında demir sopalarla hastanelik ettiler Esnaf genci önce sözle taciz, sonra annesinin yanında demir sopalarla hastanelik ettiler Hayırseverler bakkal bakkal gezip veresiye defterlerini satın aldı Hayırseverler bakkal bakkal gezip veresiye defterlerini satın aldı

Diyarbakır, Aksaray, Ereğli, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Alacaklısını vurdu, polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 01:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Alacaklısını vurdu, polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement