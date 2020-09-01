Son dakika haberleri! Alaçatıspor'un hedefi 3. Lig - Son Dakika

Son dakika haberleri! Alaçatıspor'un hedefi 3. Lig

Son dakika haberleri: Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Çeşme'den bir takımın Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkması önemlidir.

Son dakika haberleri! Alaçatıspor'un hedefi 3. Lig, System.String[]

Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, " Çeşme'den bir takımın Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkması önemlidir. Geçtiğimiz yıl belirlediğimiz hedefi geçtik. Şimdi artık hedefimiz 3. lig. Biz Alaçatıspor'un profesyonel ligde olmasını istiyoruz. Profesyonel ligde oynamamızın Çeşme'ye katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Alaçatıspor'un Bölgesel Amatör Lig'e çıkması ile ilgili bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, BAL hazırlıklarına başladıklarını ve sahalarda aranan şartların bir çoğuna sahip olduklarını belirterek, "Sahamızın etrafı kapalı. Tel örgülerimiz var. Misafir takımın taraftarları için ayrı tribünümüz var. Tribünlerimizi geçtiğimiz yıl sağlamlaştırmıştık. Soyunma odalarımızı da geçen yıl yenilemiştik. İlave olarak yapmamız gereken bir şey olursa onları da kısa sürede yaparız" diye açıkladı. BAL'a kura ile çıkma statüsünü eleştirdiklerini hatırlatan Varhan, "Takımların kura ile BAL'a çıkmasını hakkaniyetli bulmadık. Bir takım kura ile BAL'a çıkacağı için beş takımın hakkı yenmiş olacaktı. Bu nedenle itirazlarımızı yaptık. Yapılan değerlendirme sonucunda, bizim de içinde bulunduğumuz üç takımın BAL'a çıkmasına karar verildi. Kısıtlı imkanlara ve yönetimimizin ilk yılı olmasına rağmen BAL'a çıkmamız, tüm camiamız tarafından sevinçle karşılandı. Çeşme'den bir takımın BAL'a çıkması önemlidir. Geçtiğimiz yıl belirlediğimiz hedefi geçtik. Şimdi artık hedefimiz 3. lig. Biz Alaçatıspor'un profesyonel ligde olmasını istiyoruz. Profesyonel ligde oynamamızın Çeşme'ye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tabi bu süreçte çok çalışmamız gerekiyor. BAL, bizim tutunacağımız lig değil, 'şu sırada bitirelim' gibi bir hedefimiz yok. Bizim BAL'dan direkt olarak 3. Lig'e çıkmamız gerekiyor. Ben bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bu takım, bu taraftar bunu hak ediyor. Bizler de hak ediyoruz" diye konuştu.

"Bu daha fazla haz verirdi"

Geçtiğimiz sezon başında belirledikleri BAL hedefine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Varhan, "Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos tarihinde görevi devir alıp 27 Eylül'de yeni sezon maçlarına başlamıştık. Bir ay gibi kısa bir sürede teknik direktörümüzle anlaştık. Futbolcularımızı aldık. Sahamızın bakımını yaptık. Sezon başlayınca da, 'Bu takımı layık olduğu yere çıkarmak istiyoruz' dedik. Alaçatı markasına yakışır bir Alaçatıspor olsun istiyorduk. Lig liderinden 1 puan geride bitirsek de sonuç bizim için başarıydı. Sonrasında Play-Out oynamaya hak kazandık. Ancak maçlarımızı oynayamadan pandemi süreci başladı. Federasyonun kararı gereği maçlar oynanamadı. Eğer maçlarımızı oynayabilseydik, çok rahat çıkabilecektik. Ondan eminim. O dönemde gerçekten takımımız hedefe kilitlenmişti. Kısa zamanda olsa da çok iyi bir ekip kurmuşuz ki, takım uyumu tamdı. Bizler de onlar için elimizden geleni yaptık. Onun için diyorum ki; keşke pandemi süreci olmasaydı da, maçlar oynanabilseydi ve oyun gücümüzle BAL'a çıkabilseydik. Bu bize daha fazla haz verirdi" diye konuştu.

"Şimdi daha fazla ekonomik desteğe ihtiyacımız var"

Bölgesel Amatör Lig'de oynamanın getireceği ekonomik yükü bildiklerini belirten Varhan, "Şimdi daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Tüm esnafımızdan, iş insanlarından destek istiyoruz. Her ne kadar pandemi süreci nedeniyle esnafımız ve iş insanlarımız zor günler geçirse de, yine de Alaçatıspor'a destek olacaklarına inanıyorum. Çeşme Belediyemiz bize her zaman destek verdi. Bundan sonra da vereceğine inancımız tam. Artık Çeşme'de bir BAL takımı var. Bu takıma, Çeşme'deki şirketlerin, esnafın ve halkın destek olacağına inanıyorum. Alacağımız destekle, BAL'da oynamanın ve 3. Lig hedefine ulaşmanın hazzını hep birlikte yaşayacağız. Hep söylemiştim, aidiyet, takıma sahip çıkmak çok önemli. Herkes kendi olanakları ölçüsünde, miktara bakmaksızın Alaçatıspor'a destek olacağına, 'Bu takıma faydam oldu' diyeceğine ve bu faydadan haz alacağına inanıyorum. Bu aidiyet duygusu, camianın daha fazla kenetlenmesine, taraftarın maçlara daha fazla gelmesine neden olacaktır" diyerek destek çağrısında bulundu.

"Öncelikle teknik heyeti belirleyeceğiz"

Pandemi nedeniyle kongre yapamadıklarını, mevcut yönetim olarak göreve devam ettiklerini belirten Varhan, "Henüz liglerin başlama tarihi de belli değil. Takvimi görmesek de, öncelikle bizi BAL'dan 3. Lig'e taşıyabilecek teknik heyeti oluşturacağız. Geçen sezondaki futbolcularımızla ve devam etmek isteyenlerle görüşeceğiz. Sonrasında teknik heyetimiz ile birlikte, hangi mevkiye, hangi futbolcu gerekir? Hangi transferleri yapmamız gerekli? Bunların değerlendirmesini yapacağız. Çok flaş transferlerden ziyade doğru transfer yapmak istiyoruz. Kuracağımız takımın uzun soluklu olmasını istiyoruz" diye açıkladı.

"İş insanlarımızın yeni yönetimde yer almak istemeleri hoşuma gidiyor"

Yeni yönetimin, eğer pandemi nedeniyle yeni bir erteleme olmazsa 30 Ekim tarihinden sonra oluşacağını belirten Varhan, "Bölgemizdeki insanların yeni yönetimde olmak istediklerini duymak hoşuma gidiyor. Yarın belki biz olmayız, onlar olacaklar. Biz de görevimizi teslim ederiz. Yönetime girmek için iş insanlarımızın talepte bulunmaları elbette çok güzel" diye belirtti.

"BAL'a çıkmamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, açıklamasını şöyle tamamladı: "Öncelikle geçtiğimiz sezon takımımıza destek veren taraftarımıza, futbolcularımıza, her ne kadar yollarımızı ayırmış olsak bile takımımıza emek vermiş, başarımıza katkıda bulunmuş önceki teknik heyetimize ve sonraki teknik heyetimize, bize maddi manevi her zaman destek olan Çeşme Belediyemize, özveriyle çalışan yönetim kurulumuza, bize desteğini esirgemeyen esnafımıza, iş insanlarımıza, halkımıza, BAL'a çıkmamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca federasyon yetkililerimize de teşekkür ediyoruz. Çünkü kuradan vazgeçerek, doğru bir karar aldılar." - İZMİR

Alaçatı, Çeşme, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Alaçatıspor'un hedefi 3. Lig - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok Trump, "geçici felç" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi: Yalan haber Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü
Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti         
16:05
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı         
16:04
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı         
15:33
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı         
09:23
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 21:12:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Alaçatıspor'un hedefi 3. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei