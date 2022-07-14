Son dakika haberleri: Alanya'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi silahla yaradığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Oba Mahallesi'nde A.U. ile H.B. ve K.V.A. arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.U. yanındaki tabancayla H.B. ve K.V.A'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile adresinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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