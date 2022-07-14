Son dakika haberleri: Alanya'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Alanya'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

14.07.2022 16:50
Son dakika haberleri: Alanya'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi silahla yaradığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi silahla yaradığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Oba Mahallesi'nde A.U. ile H.B. ve K.V.A. arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.U. yanındaki tabancayla H.B. ve K.V.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Antalya, Alanya, Oba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Alanya'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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